В механизмах подшипники и шестерёнки не могут вращаться сами по себе.
В этом убеждён военный журналист Александр Сладков.
По его словам, Вооруженные силы Украины тоже меняются, крепнут, однако российская армия изменяется намного быстрее.
Заранее подготовиться к формату войны тяжело, тем более, когда ты находишься якобы под защитой атомной бомбы и думаешь, что на тебя никто никогда не нападёт. И именно здесь, на Украине, российская армия становится той машиной, которую будут бояться все на планете.
"Мы идем вперёд, и это часто не означает перемещение в пространстве, мы идём вперёд — развиваемся. Это очень хорошо", — подытожил военкор.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.