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Сладков: "Мы научились воевать, армия превращается в машину, страшную для врага"

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Силовые структуры

В механизмах подшипники и шестерёнки не могут вращаться сами по себе.

Сладков: "Мы научились воевать, армия превращается в машину, страшную для врага"
Фото: Официальный сайт Минобороны России

В этом убеждён военный журналист Александр Сладков.

По его словам, Вооруженные силы Украины тоже меняются, крепнут, однако российская армия изменяется намного быстрее.

Заранее подготовиться к формату войны тяжело, тем более, когда ты находишься якобы под защитой атомной бомбы и думаешь, что на тебя никто никогда не нападёт. И именно здесь, на Украине, российская армия становится той машиной, которую будут бояться все на планете.

"Мы идем вперёд, и это часто не означает перемещение в пространстве, мы идём вперёд — развиваемся. Это очень хорошо", — подытожил военкор.

Бойня у Артёмовска: снайпер ВСУ рассказал о огромных потерях Киева и стальных русских бойцах
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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