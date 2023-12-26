Сладков: "Мы научились воевать, армия превращается в машину, страшную для врага"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В механизмах подшипники и шестерёнки не могут вращаться сами по себе.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

В этом убеждён военный журналист Александр Сладков.

По его словам, Вооруженные силы Украины тоже меняются, крепнут, однако российская армия изменяется намного быстрее.

Заранее подготовиться к формату войны тяжело, тем более, когда ты находишься якобы под защитой атомной бомбы и думаешь, что на тебя никто никогда не нападёт. И именно здесь, на Украине, российская армия становится той машиной, которую будут бояться все на планете.

"Мы идем вперёд, и это часто не означает перемещение в пространстве, мы идём вперёд — развиваемся. Это очень хорошо", — подытожил военкор.