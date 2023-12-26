Марьинка исчезла из традиционной сводки Генерального штаба Вооружённых сил Украины.
Это произошло после того, как она перешла под контроль РФ.
"На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты шесть атак", — сказано в сообщении Генштаба ВСУ.
Обычно здесь упоминались отраженные атаки в самом городе. С сегодняшнего дня это не упоминается, пишет Telegram-канал издания "Украина.ру".
Напомним, на недавней пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "РФ не достигла ни одной победы на поле боя за 2023 год".
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.