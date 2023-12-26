Марьинка исчезла из утренней сводки Генерального штаба ВСУ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Марьинка исчезла из традиционной сводки Генерального штаба Вооружённых сил Украины.

Фото: pxfuel.com

Это произошло после того, как она перешла под контроль РФ.

"На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты шесть атак", — сказано в сообщении Генштаба ВСУ.

Обычно здесь упоминались отраженные атаки в самом городе. С сегодняшнего дня это не упоминается, пишет Telegram-канал издания "Украина.ру".

Напомним, на недавней пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "РФ не достигла ни одной победы на поле боя за 2023 год".