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Минобороны сообщило Путину об ударах по Феодосии

1:16
Силовые структуры » Военные новости

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по порту Феодосии, об этом сообщил журналистам ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Минобороны сообщило Путину об ударах по Феодосии
Фото: redstar.ru

Отмечается, что речь идёт о повреждениях десантного корабля "Новочеркасск".

Отмечается, что корабль предназначен для высадки морского десанта на необорудованное, а также для переброски морем войск и грузов. Корабль может перевозить разные виды военной техники, в том числе — танки.

В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожили два самолета тактической авиации Су-24 в районе Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева) — там, где совершался пуск авиационных управляемых ракет.

Один человек погиб, четверо пострадали.

Ране сообщалось о том, что на Украине признали, что Минобороны страны не всегда справляется с оснащением Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам аналитика и исполнительного директора Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарьи Каленюк, власти киевского режима, как и украинское руководство, не в состоянии обеспечить армию.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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