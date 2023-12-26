Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по порту Феодосии, об этом сообщил журналистам ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отмечается, что речь идёт о повреждениях десантного корабля "Новочеркасск".
Отмечается, что корабль предназначен для высадки морского десанта на необорудованное, а также для переброски морем войск и грузов. Корабль может перевозить разные виды военной техники, в том числе — танки.
В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожили два самолета тактической авиации Су-24 в районе Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева) — там, где совершался пуск авиационных управляемых ракет.
Один человек погиб, четверо пострадали.
Ране сообщалось о том, что на Украине признали, что Минобороны страны не всегда справляется с оснащением Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам аналитика и исполнительного директора Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарьи Каленюк, власти киевского режима, как и украинское руководство, не в состоянии обеспечить армию.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.