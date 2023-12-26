В США скептически оценили возможность нового контрнаступления ВСУ

Новое контрнаступление ВСУ в 2024 году маловероятно, а если оно и случится, то вряд ли будет успешным, передаёт в понедельник CNBC со ссылкой на военных экспертов.

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Нынешний контрнаступ, стартовавший 4 июня, был сорван российскими войсками. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил 26 декабря, благодаря чему.

В Киеве искренне рассчитывают повторить попытку в 2024 году. Как полагают за океаном — напрасно. В 2023 году Украина тоже питала большие надежды на перелом в ходе конфликта, напоминает американский телеканал.

"Этого не произошло, и перспектива прорыва в 2024 году также маловероятна, сообщили CNBC военные эксперты и военные аналитики", — говорится в сюжете.

Собеседники издания предположили, что в наступающем году Россия, по всей вероятности, будет укреплять позиции на взятых под контроль территориях. По их мнению, боевые действия будут продолжаться с нынешней их интенсивностью, "но с тем же ощущением тупика".