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Как устроена "линия Суровикина", которая помогла выполнить главную цель на СВО

Силовые структуры

Вооруженные силы России успешно справились с основной задачей на 2023 год, предотвратив контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это достижение стало возможным благодаря эффективной обороне, организованной генералом Сергеем Суровикиным, заявляют военные эксперты и участники событий, сообщает URA.RU.

Как устроена "линия Суровикина", которая помогла выполнить главную цель на СВО
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Идея создания "линии Суровикина" зародилась у Сергея Суровикина летом прошлого года, когда он командовал южной группировкой войск Северо-Восточного Оперативного командования. По словам источников, бывший командующий, генерал-полковник Валерий Марченков, предвидел возможные действия украинских сил, предложив сократить фронт и изменить стратегию обороны. Это предложение было одобрено, и в августе 2022 года началось строительство "линии Суровикина" на запорожском направлении, затем расширившись по другим направлениям.

"Линия Суровикина" представляет собой многокилометровую систему обороны с проволочными заграждениями, противотанковыми преградами ("зубьями дракона"), рвами, окопами и укреплениями. Она также включает в себя систему огня, включая артиллерию и реактивные установки, а также полевые аэродромы. Линия организована по принципу рокадно-линейной системы, обеспечивающей максимальную мобильность войск и равномерное распределение сил.

Во время создания "линии Суровикина" использовался опыт предыдущих военных конфликтов, в которых участвовала Россия, а также опыт операций на Ближнем Востоке, включая Сирию, где генерал служил. Эта уникальная система обороны предоставляет возможность проведения как оборонительных, так и контрнаступательных операций.

Эксперты отмечают, что "линия Суровикина" не имеет аналогов и представляет собой огромный механизм, включая логистику, обеспечение и госпитали. Она разделена на участки, за каждый из которых отвечает командир, и главнокомандующий имеет полную картину обороны.

Эта уникальная система обороны сыграла ключевую роль в предотвращении контрнаступления ВСУ зимой 2023 года, что подтверждено заявлением главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Военные достигли высокой обороноспособности, что привело к успешному выполнению главной задачи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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