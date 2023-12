Вооруженные силы России успешно справились с основной задачей на 2023 год, предотвратив контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это достижение стало возможным благодаря эффективной обороне, организованной генералом Сергеем Суровикиным, заявляют военные эксперты и участники событий, сообщает URA.RU.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.