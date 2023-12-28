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Каждые пять минут на поле боя погибает или получает ранения один украинец

Силовые структуры

Каждые 5 минут на поле боя погибает или получает ранения один гражданин Украины.

Каждые пять минут на поле боя погибает или получает ранения один украинец
Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом заявила народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

"Каждые 5 минут у нас ранен или убит украинский гражданин, а в Генштабе ничего не меняется", — в частности, сказала нардеп.

Однако если исходить из её математики, в сутки погибают и получают ранения 300 человек. Умножаем на семь и получается в неделю эта сумма вырастает до более 2 тысяч. Продолжаем умножать и в месяц у нас получается 8000 украинцев.

И это данные народного депутата Рады, по всей вероятности, очень сильно преуменьшены. Ведь здесь не учитываются массовые потери Вооруженных сил Украины во время так называемых местных штурмов. А если сюда приплюсовать точные попадания авиации России и артиллеристов по позициям националистов, то сумму можно умножить ещё на несколько порядков.

Сама депутат уже давно критикует генеральный штаб ВСУ и лично Валерия Залужного. Вспомним, как недавно она издевательски поздравила его с получением докторской степени по философии. Сторонники главнокомандующего ВСУ подозревают её в агентурной работе на Кремль и призывают Службу безопасности Украины "уже заняться" нардепом.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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