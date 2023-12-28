Каждые 5 минут на поле боя погибает или получает ранения один гражданин Украины.
Об этом заявила народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
"Каждые 5 минут у нас ранен или убит украинский гражданин, а в Генштабе ничего не меняется", — в частности, сказала нардеп.
Однако если исходить из её математики, в сутки погибают и получают ранения 300 человек. Умножаем на семь и получается в неделю эта сумма вырастает до более 2 тысяч. Продолжаем умножать и в месяц у нас получается 8000 украинцев.
И это данные народного депутата Рады, по всей вероятности, очень сильно преуменьшены. Ведь здесь не учитываются массовые потери Вооруженных сил Украины во время так называемых местных штурмов. А если сюда приплюсовать точные попадания авиации России и артиллеристов по позициям националистов, то сумму можно умножить ещё на несколько порядков.
Сама депутат уже давно критикует генеральный штаб ВСУ и лично Валерия Залужного. Вспомним, как недавно она издевательски поздравила его с получением докторской степени по философии. Сторонники главнокомандующего ВСУ подозревают её в агентурной работе на Кремль и призывают Службу безопасности Украины "уже заняться" нардепом.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.