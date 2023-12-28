Daily Express: Россия применит новые САУ «Коалиция-СВ» на СВО

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВС РФ собирается начать применять новые самоходные артиллерийские установки (САУ) "Коалиция-СВ" в зоне проведения боевых действий. Информация об этом приводится изданием Daily Express.

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Автор статьи предположил, что "новые смертоносные пушки" поступят в зону СВО для уничтожения позиций ВСУ зимой. Подчёркивается, что с самого начала ВС РФ повышают огневую мощь ВСУ.

Максимальная дальнобойность САУ "Коалиция-СВ" — 70 километров, а скорострельность — около 10 выстрелов в минуту.

Ранее ВС РФ сообщили о переходе к решающему этапу наступления: враг сдвинут, Авдеевка падёт. По словам российских бойцов идёт непрерывная работа. Артиллерия уничтожает всю переднюю линию обороны ВСУ и их опорники. Накануне националисты были сдвинуты на несколько километров.