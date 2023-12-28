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Daily Express: Россия применит новые САУ «Коалиция-СВ» на СВО

0:58
Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ собирается начать применять новые самоходные артиллерийские установки (САУ) "Коалиция-СВ" в зоне проведения боевых действий. Информация об этом приводится изданием Daily Express.

Daily Express: Россия применит новые САУ «Коалиция-СВ» на СВО
Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Автор статьи предположил, что "новые смертоносные пушки" поступят в зону СВО для уничтожения позиций ВСУ зимой. Подчёркивается, что с самого начала ВС РФ повышают огневую мощь ВСУ.

Максимальная дальнобойность САУ "Коалиция-СВ" — 70 километров, а скорострельность — около 10 выстрелов в минуту.

Ранее ВС РФ сообщили о переходе к решающему этапу наступления: враг сдвинут, Авдеевка падёт. По словам российских бойцов идёт непрерывная работа. Артиллерия уничтожает всю переднюю линию обороны ВСУ и их опорники. Накануне националисты были сдвинуты на несколько километров.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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