Продолжается наступление на донбасскую Авдеевку. Вооруженные силы России сообщают с мест о боях в районе населённого пункта.
Об этом информирует Telegram-канал издания "Русская весна".
По словам российских бойцов идёт непрерывная работа. Артиллерия уничтожает всю переднюю линию обороны ВСУ и их опорники. Накануне националисты были сдвинуты на несколько километров.
"Переходим к решающему этапу наступательной операции, сдвинули врага на несколько километров, Авдеевка падёт!" — говорят бойцы ВС РФ
Российские солдаты уверены, что Авдеевка будет освобождена в самое ближайшее время. Ударные силы продолжают штурмовать позиции врага, артиллерия РФ их в этом поддерживает.
По словам русских солдат, вдалеке работают пулемёты и танки.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.