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ВС РФ: переходим к решающему этапу наступления, враг сдвинут, Авдеевка падёт

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Силовые структуры

Продолжается наступление на донбасскую Авдеевку. Вооруженные силы России сообщают с мест о боях в районе населённого пункта.

ВС РФ: переходим к решающему этапу наступления, враг сдвинут, Авдеевка падёт
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом информирует Telegram-канал издания "Русская весна".

По словам российских бойцов идёт непрерывная работа. Артиллерия уничтожает всю переднюю линию обороны ВСУ и их опорники. Накануне националисты были сдвинуты на несколько километров.

"Переходим к решающему этапу наступательной операции, сдвинули врага на несколько километров, Авдеевка падёт!" — говорят бойцы ВС РФ

Российские солдаты уверены, что Авдеевка будет освобождена в самое ближайшее время. Ударные силы продолжают штурмовать позиции врага, артиллерия РФ их в этом поддерживает.

По словам русских солдат, вдалеке работают пулемёты и танки.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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