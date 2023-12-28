ВС РФ: переходим к решающему этапу наступления, враг сдвинут, Авдеевка падёт

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжается наступление на донбасскую Авдеевку. Вооруженные силы России сообщают с мест о боях в районе населённого пункта.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом информирует Telegram-канал издания "Русская весна".

По словам российских бойцов идёт непрерывная работа. Артиллерия уничтожает всю переднюю линию обороны ВСУ и их опорники. Накануне националисты были сдвинуты на несколько километров.

"Переходим к решающему этапу наступательной операции, сдвинули врага на несколько километров, Авдеевка падёт!" — говорят бойцы ВС РФ

Российские солдаты уверены, что Авдеевка будет освобождена в самое ближайшее время. Ударные силы продолжают штурмовать позиции врага, артиллерия РФ их в этом поддерживает.

По словам русских солдат, вдалеке работают пулемёты и танки.