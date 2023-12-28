Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об атаке ВСУ 28 декабря

О еще одной атаке со стороны ВСУ на Белгородскую область сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Фото: https://t.me/vvgladkov

Гладков написал, что дрон-камикадзе атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском районе. В области было сброшено взрывное устройство. Кроме того, один человек был ранен.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники ФСБ задержали в столице Удмуртии Ижевске 33-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке теракта против одного из руководителей предприятия ОПК.