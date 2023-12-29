"Герани" летали над большей частью Украины ночью 29 декабря.
Беспилотники заметили над Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской и Одесской областях. Один дрон пролетел над Чернобылем, по пути в Вышгород. В Киеве была объявлена воздушная тревога.
В регионах слышны были взрывы, известно о прилётах в Красноармейске и Беляевке. По неподтвержденной информации, ВС РФ этой ночью планировали отработать по портам Одесской области.
Паблики Одессы публикуют видео очевидцев, где ракеты украинских систем ПВО взлетев, падают вниз. Сразу появились кадры горящего многоэтажного дома.
Власти города утверждают, что якобы сбили беспилотник, а его горят его обломки, но кадры говорят о другом.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.