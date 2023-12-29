Ракеты ПВО сошли с курса и упали в Одессе, взрыв в многоэтажке

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

"Герани" летали над большей частью Украины ночью 29 декабря.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Беспилотники заметили над Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской и Одесской областях. Один дрон пролетел над Чернобылем, по пути в Вышгород. В Киеве была объявлена воздушная тревога.

В регионах слышны были взрывы, известно о прилётах в Красноармейске и Беляевке. По неподтвержденной информации, ВС РФ этой ночью планировали отработать по портам Одесской области.

Паблики Одессы публикуют видео очевидцев, где ракеты украинских систем ПВО взлетев, падают вниз. Сразу появились кадры горящего многоэтажного дома.

Власти города утверждают, что якобы сбили беспилотник, а его горят его обломки, но кадры говорят о другом.