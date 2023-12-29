Украинская армия начнёт оставлять города, если Вашингтон не выделит вовремя помощь.
Об этом заявил заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведки Верховной рады, Егор Черняев.
"Сейчас мы теряем некоторые территории, но если помощь США задержится, мы начнем терять города", — цитирует его The New York Times.
Военный успех российской армии в Работино является отрезвляющим событием для Киева на фоне сокращения помощи от западных хозяев.
ВС РФ выбивают националистов с территорий, которые они с трудом захватили летом в ходе так называемого контрнаступления. Сейчас украинцы перешли к обороне, испытывая проблемы в сдерживании наступления русской армии.
Усугубляя собственные проблемы, Владимир Зеленский больше всего беспокоится, что у армии не будет ресурсов для продолжения борьбы с Россией.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.