Киев: ВСУ начнут оставлять города, если США вовремя не выделят помощь

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия начнёт оставлять города, если Вашингтон не выделит вовремя помощь.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом заявил заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведки Верховной рады, Егор Черняев.

"Сейчас мы теряем некоторые территории, но если помощь США задержится, мы начнем терять города", — цитирует его The New York Times.

Военный успех российской армии в Работино является отрезвляющим событием для Киева на фоне сокращения помощи от западных хозяев.

ВС РФ выбивают националистов с территорий, которые они с трудом захватили летом в ходе так называемого контрнаступления. Сейчас украинцы перешли к обороне, испытывая проблемы в сдерживании наступления русской армии.

Усугубляя собственные проблемы, Владимир Зеленский больше всего беспокоится, что у армии не будет ресурсов для продолжения борьбы с Россией.