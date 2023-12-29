Глава Запорожской области Евгений Балицкий: СВО завершится весной-летом 2024 года

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Губернатор Запорожья Евгений Балицкий заявил, что СВО на Украине закончится весной-летом 2024 года. Он видит предпосылки к этому.

Фото: wikimedia.org by Maxim Dyachenko is licensed under CC BY-SA 3.0

Кроме того, Балицкий выразил мнение, что фронт не выдержит к этому времени. Также, по мнению Балицкого, на ситуации скажутся "тектонические процессы", происходящие внутри аппарата власти Украины и военного руководства. Они "разрывают" государство, считает Балицкий.

Ране мы рассказывали о том, что Вооруженные силы России успешно справились с основной задачей на 2023 год, предотвратив контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это достижение стало возможным благодаря эффективной обороне, организованной генералом Сергеем Суровикиным.