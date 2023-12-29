Губернатор Запорожья Евгений Балицкий заявил, что СВО на Украине закончится весной-летом 2024 года. Он видит предпосылки к этому.
Кроме того, Балицкий выразил мнение, что фронт не выдержит к этому времени. Также, по мнению Балицкого, на ситуации скажутся "тектонические процессы", происходящие внутри аппарата власти Украины и военного руководства. Они "разрывают" государство, считает Балицкий.
Ране мы рассказывали о том, что Вооруженные силы России успешно справились с основной задачей на 2023 год, предотвратив контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это достижение стало возможным благодаря эффективной обороне, организованной генералом Сергеем Суровикиным.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.