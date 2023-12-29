Российские Вооруженные силы продолжают наступать у населённых пунктов Работино и Вербового.
Армия Украины уничтожается и отбрасывается, сообщает Telegram-канал "Русская весна".
"Ситуация западнее Работино критическая. Такая же ситуация между Новопрокоповкой и Вербовым. Удерживать территорию между этими двумя посёлками очень трудно, ведь она "обнажена" и сложна для подвоза боекомплекта", — отмечают украинские военные эксперты.
О том, что армия России продолжает активно наступать и имеет успех у посёлка Вербовое, сообщает и Генштаб ВСУ. В последних сводках руководство националистической армией сообщило, что ВКС РФ вытесняют подразделения украинской армии с занимаемых позициях.
Атаки на Работино и Вербовое продолжаются.
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