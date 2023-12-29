ВС РФ продолжают наступление у Работино-Вербового: ситуация для ВСУ критическая

Российские Вооруженные силы продолжают наступать у населённых пунктов Работино и Вербового.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Армия Украины уничтожается и отбрасывается, сообщает Telegram-канал "Русская весна".

"Ситуация западнее Работино критическая. Такая же ситуация между Новопрокоповкой и Вербовым. Удерживать территорию между этими двумя посёлками очень трудно, ведь она "обнажена" и сложна для подвоза боекомплекта", — отмечают украинские военные эксперты.

О том, что армия России продолжает активно наступать и имеет успех у посёлка Вербовое, сообщает и Генштаб ВСУ. В последних сводках руководство националистической армией сообщило, что ВКС РФ вытесняют подразделения украинской армии с занимаемых позициях.

Атаки на Работино и Вербовое продолжаются.