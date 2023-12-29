Бойцы Вооружённых сил РФ ликвидировали в зоне специальной военной операции на Украине 29-летнего британского наёмника Гарри Грэга. Известно, что солдат воевал в "Интернациональном легионе" Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом информирует TrackANaziMerc.
Уточняется, что впервые на Украину воевавший в рядах ВСУ военнослужащий приехал в марте 2022 года. Он принимал участие в боях в самых горячих точках, в том числе и в Херсоне. Год назад он решил вернуться на родину, где его ждала молодая жена, но вскоре вновь оказался на Украине.
Наёмник был ликвидирован 14 декабря. Также выяснилось, что у него были проблемы с законом. Мужчина не раз попадал в полицейские участки в Великобритании, а однажды принимал участие в вечеринке, после которой было задержано множество человек, причастных к распространению и употреблению наркотических веществ.
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