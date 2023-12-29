Издание "Страна" в Telegram-канале сообщило о взрывах в Сумской и Черкасской областях страны. Тревога была объявлена в стране дважды.
"Взрывы были слышны в Сумах. О взрывах в Смеле Черкасской области сообщают паблики", — говорится в публикации.
Кроме того, отмечается, что в Черкасской области сотруднику ТЦК прилетела граната во двор его дома.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что взрывы произошли прошлой ночью на украинских объектах критической инфраструктуры.
Также стало известно о том, что ракеты ПВО сошли с курса и упали в Одессе. Взрыв произошел в многоэтажном здании.
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