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В Черкасской области Украины произошли взрывы, граната прилетела во двор дома сотрудника ТЦК

0:44
Силовые структуры » Военные новости

Издание "Страна" в Telegram-канале сообщило о взрывах в Сумской и Черкасской областях страны. Тревога была объявлена в стране дважды.

В Черкасской области Украины произошли взрывы, граната прилетела во двор дома сотрудника ТЦК
Фото: Telegram-канал "Политика страны"

"Взрывы были слышны в Сумах. О взрывах в Смеле Черкасской области сообщают паблики", — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что в Черкасской области сотруднику ТЦК прилетела граната во двор его дома.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что взрывы произошли прошлой ночью на украинских объектах критической инфраструктуры.

Также стало известно о том, что ракеты ПВО сошли с курса и упали в Одессе. Взрыв произошел в многоэтажном здании.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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