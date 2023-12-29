В ВСУ призывают людей с отклонениями развития: дикое видео людоедского режима

Жуткое видео завирусилось из окопов националистов киевского режима.

Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

В Вооружённые силы Украины начали призывать людей с психическими отклонениями развития.

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру".

Видеоролик — двойное свидетельство людоедства банды Зеленского. Во-первых, он демонстрирует, до чего дошли украинские центры комплектования в своей безумной мобилизации. Во-вторых, на видео вся бесчеловечность самого автора, который издевающегося над инвалидом с синдромом Дауна.

Бандеровский режим превратил Украину в страну химер, где забыты все базовые негласные человеческие законы.