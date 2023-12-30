Правоохранительные органы оперативно нашли подонка, который жестоко зарезал 90-столетнего отца представителя Русской православной церкви Владимира Легойды Романа Легойду.
Об этом сообщает Telegram-канал "Русская весна".
"Я достал нож и сказал давай деньги. Он попытался вырвать у меня нож. Мы стали бороться. Я его убил", — заявил 25-летний подонок.
Напомним, накануне, 29 декабря, в Ленинском округе на обочине дороги с множеством (около 20) колото-резаных ран было обнаружено тело 90-летнего пожилого человека .
Убийца напал на пожилого человека с целью грабежа. Он похитил у убитого старика деньги (100 000 рублей), часть денег следователи обнаружили в ходе обыска в съёмном жилья подонка.
За разбой и убийство ему может грозить до 20 лет срока.
Ранее сообщалось, что в Московской области жестоко убит отец бывшего пресс-секретаря Патриарха Кирилла Владимира Легойды.
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