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Схвачен нелюдь, жестоко зарезавший 90-летнего Романа Легойду

Силовые структуры

Правоохранительные органы оперативно нашли подонка, который жестоко зарезал 90-столетнего отца представителя Русской православной церкви Владимира Легойды Романа Легойду.

Схвачен нелюдь, жестоко зарезавший 90-летнего Романа Легойду
Фото: https://samaragis.ru/v-samarskoj-oblasti-rassledujut-ubijstvo-dvuh-zhenshhin/; unsplash.com

Об этом сообщает Telegram-канал "Русская весна".

"Я достал нож и сказал давай деньги. Он попытался вырвать у меня нож. Мы стали бороться. Я его убил", — заявил 25-летний подонок.

Напомним, накануне, 29 декабря, в Ленинском округе на обочине дороги с множеством (около 20) колото-резаных ран было обнаружено тело 90-летнего пожилого человека .

Убийца напал на пожилого человека с целью грабежа. Он похитил у убитого старика деньги (100 000 рублей), часть денег следователи обнаружили в ходе обыска в съёмном жилья подонка.

За разбой и убийство ему может грозить до 20 лет срока.

Ранее сообщалось, что в Московской области жестоко убит отец бывшего пресс-секретаря Патриарха Кирилла Владимира Легойды.

Схвачен нелюдь, жестоко убивший 90-летнего Романа Легойду
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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