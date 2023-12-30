Минобороны РФ: Киев пытается отвечь внимание от поражений на фронте

В Минобороны России сообщили о том, что Киевский режим хочет отвлечь внимание от поражений на фронте. Кроме того, он провоцирует Россию на дополнительные меры.

Фото: mil.ru

В Минобороны также подчеркнули, что ВС РФ работают только по военным объектам и любой связанной с ними инфраструктурой.

"Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным" — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что в Минобороны сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВМС Украины вблизи Крыма. Катер военно-морских сил (ВМС) Украины нейтрализовали вблизи Крыма утром 30 декабря.