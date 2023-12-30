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Минобороны РФ: Киев пытается отвечь внимание от поражений на фронте

Силовые структуры » Военные новости

В Минобороны России сообщили о том, что Киевский режим хочет отвлечь внимание от поражений на фронте. Кроме того, он провоцирует Россию на дополнительные меры.

Минобороны РФ: Киев пытается отвечь внимание от поражений на фронте
Фото: mil.ru

В Минобороны также подчеркнули, что ВС РФ работают только по военным объектам и любой связанной с ними инфраструктурой.

"Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным" — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что в Минобороны сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВМС Украины вблизи Крыма. Катер военно-морских сил (ВМС) Украины нейтрализовали вблизи Крыма утром 30 декабря.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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