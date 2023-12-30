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Кадры с GoPro: последний бой спецгруппы наёмников из НАТО с разведкой РФ у Авдеевки

0:41
Силовые структуры

Последний бой спецназовцев-наёмников из НАТО с российской разведкой у Авдеевки снимали ночью на камеру.

Кадры с GoPro: последний бой спецгруппы наёмников из НАТО с разведкой РФ у Авдеевки
Фото: Всероссийское казачье общество

Видео предоставляет издание "Русская Весна".

В ходе ночного боя бойцы армии России разбили англоязычное бандеровское подразделение, которые пытались атаковать русские позиции.

Иностранных боевиков сопровождали боевики ВСУ. Несколько наёмников оказались из Новой Зеландии. Бойцам ВС РФ досталось оружие, документы и камера GoPro одного из уничтоженных.

После полной обработки данных с флешки портал обещает дать продолжение.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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