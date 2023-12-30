Последний бой спецназовцев-наёмников из НАТО с российской разведкой у Авдеевки снимали ночью на камеру.
Видео предоставляет издание "Русская Весна".
В ходе ночного боя бойцы армии России разбили англоязычное бандеровское подразделение, которые пытались атаковать русские позиции.
Иностранных боевиков сопровождали боевики ВСУ. Несколько наёмников оказались из Новой Зеландии. Бойцам ВС РФ досталось оружие, документы и камера GoPro одного из уничтоженных.
После полной обработки данных с флешки портал обещает дать продолжение.
По всем соцсетям и чатам Украины неистово радуются ударам по празднику в Белгороде и убитым детям. Чем РФ ответит и как нам дальше жить с украинцами рядом?!