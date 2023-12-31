На Совете безопасности ООН по обстрелу Белгорода постоянный представитель России Василий Небензя сделал жёсткие заявления.
Вот некоторые из тезисов.
Западные страны являются соучастником совершаемых киевской шайкой преступлений, в частности сказал постпред.
Обстрелы мирных городов Российской Федерации свидетельствуют об агонии правительства Зеленского. В бессильной злобе киевский режим пытается убить как можно больше русских людей.
Чем больше угроз Запад будет создавать России, тем жёстче мы будем на них отвечать, подчеркнул Небензя.
По всем соцсетям и чатам Украины неистово радуются ударам по празднику в Белгороде и убитым детям. Чем РФ ответит и как нам дальше жить с украинцами рядом?!