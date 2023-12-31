Небензя: Запад является соучастником совершаемых киевской шайкой преступлений

На Совете безопасности ООН по обстрелу Белгорода постоянный представитель России Василий Небензя сделал жёсткие заявления.

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Вот некоторые из тезисов.

Западные страны являются соучастником совершаемых киевской шайкой преступлений, в частности сказал постпред.

Обстрелы мирных городов Российской Федерации свидетельствуют об агонии правительства Зеленского. В бессильной злобе киевский режим пытается убить как можно больше русских людей.

Чем больше угроз Запад будет создавать России, тем жёстче мы будем на них отвечать, подчеркнул Небензя.