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Небензя: Запад является соучастником совершаемых киевской шайкой преступлений

Силовые структуры

На Совете безопасности ООН по обстрелу Белгорода постоянный представитель России Василий Небензя сделал жёсткие заявления.

Небензя: Запад является соучастником совершаемых киевской шайкой преступлений
Фото: wikipedia.org by Tatarstan.ru is licensed under CC BY 4.0

Вот некоторые из тезисов.

Западные страны являются соучастником совершаемых киевской шайкой преступлений, в частности сказал постпред.

Обстрелы мирных городов Российской Федерации свидетельствуют об агонии правительства Зеленского. В бессильной злобе киевский режим пытается убить как можно больше русских людей.

Чем больше угроз Запад будет создавать России, тем жёстче мы будем на них отвечать, подчеркнул Небензя.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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