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Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ

Силовые структуры

Заградотряд армии Украины расстрелял своих же военнослужащих, которые отступали с боевых позиций.

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инсайдера, знакомого с ситуацией. Источник предоставляет видеоролик, который был снят с беспилотного аппарата армии России.

На кадрах видно, что солдаты ВСУ из своего опорного пункта, который штурмуют бойцы российской армии, бегут назад, но натыкаются на огонь заградительного отряда.

Такие факты использования киевской власти заградотрядов замечены уже в который раз.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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