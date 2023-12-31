Заградотряд армии Украины расстрелял своих же военнослужащих, которые отступали с боевых позиций.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инсайдера, знакомого с ситуацией. Источник предоставляет видеоролик, который был снят с беспилотного аппарата армии России.
На кадрах видно, что солдаты ВСУ из своего опорного пункта, который штурмуют бойцы российской армии, бегут назад, но натыкаются на огонь заградительного отряда.
Такие факты использования киевской власти заградотрядов замечены уже в который раз.
По всем соцсетям и чатам Украины неистово радуются ударам по празднику в Белгороде и убитым детям. Чем РФ ответит и как нам дальше жить с украинцами рядом?!