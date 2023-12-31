Режим президента Владимира Зеленского подписал себе смертный приговор, после того, как обстрелял Белгород.
Об это заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.
"Вы только что свели на нет своё существование как национального государства. Поздравляю", — отметил бывший разведчик ВС США.
По его словам, все глумящиеся над этой страшной трагедией будут "есть свои слова на ужин в следующем году". Это произойдёт как раз тогда, когда Украина перестанет существовать как государство, подытожил Риттер.
В ООН назвали неприемлемыми атаки на мирных граждан.
"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", — прокомментировали в ООН обстрел Белгорода.
Первый уход за кустами жимолости проводят сразу после пробуждения почек.