Скотт Риттер: режим Зеленского подписал себе смертный приговор, обстреляв Белгород

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Режим президента Владимира Зеленского подписал себе смертный приговор, после того, как обстрелял Белгород.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Об это заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.

"Вы только что свели на нет своё существование как национального государства. Поздравляю", — отметил бывший разведчик ВС США.

По его словам, все глумящиеся над этой страшной трагедией будут "есть свои слова на ужин в следующем году". Это произойдёт как раз тогда, когда Украина перестанет существовать как государство, подытожил Риттер.

В ООН назвали неприемлемыми атаки на мирных граждан.

"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", — прокомментировали в ООН обстрел Белгорода.