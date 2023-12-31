В Севастополе объявили воздушную тревогу, перекрыли движение по Крымскому мосту

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram. Он отметил, что движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Закрытие моста произошло в 20:56, в 21:52 движение восстановили. О связи событий неизвестно.

Отмечается, что утром 23 сентября в Севастополе была включена система ПВО. Развозжаев уточнил, что осколки сбитых ракет упали около причала в Сухарной балке.

Пострадавших и разрушений не фиксируется.

Ранее сообщалось о том, что российские Вооружённые силы уничтожили представителей Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и украинской армии, которые участвовали в планировании и исполнении террористического акта в Белгороде.