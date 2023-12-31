В Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram. Он отметил, что движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено.
Закрытие моста произошло в 20:56, в 21:52 движение восстановили. О связи событий неизвестно.
Отмечается, что утром 23 сентября в Севастополе была включена система ПВО. Развозжаев уточнил, что осколки сбитых ракет упали около причала в Сухарной балке.
Пострадавших и разрушений не фиксируется.
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