В Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram. Он отметил, что движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.