В ночь на 1 января украинские системы противовоздушной обороны якобы уничтожили 87 из 90 выпущенных беспилотников "Герань".
Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Однако только официально признанных украинской властью попаданий было четыре. О двух сообщил градоначальник Львова, об одном в пресс-службе Вооружённых сил Украины, и об одном глава Николаевской области Виталий Ким.
Это уже не говоря о многочисленных свидетельствах очевидцев самих украинцев о взрывах.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.