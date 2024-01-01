Всё горело и взрывалось, но Киев заявил что сбил 87 БПЛА из 90

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 1 января украинские системы противовоздушной обороны якобы уничтожили 87 из 90 выпущенных беспилотников "Герань".

Фото: скриншот из видео очевидцев

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Однако только официально признанных украинской властью попаданий было четыре. О двух сообщил градоначальник Львова, об одном в пресс-службе Вооружённых сил Украины, и об одном глава Николаевской области Виталий Ким.

Это уже не говоря о многочисленных свидетельствах очевидцев самих украинцев о взрывах.