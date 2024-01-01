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Всё горело и взрывалось, но Киев заявил что сбил 87 БПЛА из 90

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Силовые структуры

В ночь на 1 января украинские системы противовоздушной обороны якобы уничтожили 87 из 90 выпущенных беспилотников "Герань".

Всё горело и взрывалось, но Киев заявил что сбил 87 БПЛА из 90
Фото: скриншот из видео очевидцев

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Однако только официально признанных украинской властью попаданий было четыре. О двух сообщил градоначальник Львова, об одном в пресс-службе Вооружённых сил Украины, и об одном глава Николаевской области Виталий Ким.

Это уже не говоря о многочисленных свидетельствах очевидцев самих украинцев о взрывах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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