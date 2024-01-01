Российская армия зачищает опорные пункты ВСУ в Богдановке (ДНР)

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска зачищают опорные пункты Вооружённых сил Украины во временно оккупированной Киевом части ДНР — Богдановке.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Боевые столкновения проходит в 2-х км от населённого пункта Часов Яр. Здесь украинская армия регулярно пытается перебрасывать свежие силы, однако качество резервов с каждой неделей падает.

Мобилизованные в бригады теробороны националисты зачастую стреляют друг в друга из-за отсутствия нормальной связи и путаницы в опознавании.

На видеоролике (18+) видно, как всё чаще на некоторых позициях бандеровцы попадают в окружении, после чего их уничтожает российская артиллерия и БПЛА.