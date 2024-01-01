Российские войска зачищают опорные пункты Вооружённых сил Украины во временно оккупированной Киевом части ДНР — Богдановке.
Боевые столкновения проходит в 2-х км от населённого пункта Часов Яр. Здесь украинская армия регулярно пытается перебрасывать свежие силы, однако качество резервов с каждой неделей падает.
Мобилизованные в бригады теробороны националисты зачастую стреляют друг в друга из-за отсутствия нормальной связи и путаницы в опознавании.
На видеоролике (18+) видно, как всё чаще на некоторых позициях бандеровцы попадают в окружении, после чего их уничтожает российская артиллерия и БПЛА.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.