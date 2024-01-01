Вооружённые силы России 31 декабря ударили по аэродромам, где базировались самолёты, с которых ВСУ производят пуски крылатых ракет НАТО - Storm Shadow.
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Также армия России поразила предприятие по производству беспилотных аппаратов в районе Чугуева в Харьковской области и несколько складов топлива для военной техники националистов в Одессе, Днепропетровске и посёлке Константиновка в Николаевской области.
Все намеченные ВКС РФ цели были поражены.
Также во Львове уничтожен дронами музей националиста Романа Шухевича.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.