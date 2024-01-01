ВС РФ 31 декабря ударили по аэродромам, где базировались носители ракет Storm Shadow

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Вооружённые силы России 31 декабря ударили по аэродромам, где базировались самолёты, с которых ВСУ производят пуски крылатых ракет НАТО - Storm Shadow.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также армия России поразила предприятие по производству беспилотных аппаратов в районе Чугуева в Харьковской области и несколько складов топлива для военной техники националистов в Одессе, Днепропетровске и посёлке Константиновка в Николаевской области.

Все намеченные ВКС РФ цели были поражены.

Также во Львове уничтожен дронами музей националиста Романа Шухевича.