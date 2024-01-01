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ВС РФ 31 декабря ударили по аэродромам, где базировались носители ракет Storm Shadow

0:42
Силовые структуры

Вооружённые силы России 31 декабря ударили по аэродромам, где базировались самолёты, с которых ВСУ производят пуски крылатых ракет НАТО - Storm Shadow.

ВС РФ 31 декабря ударили по аэродромам, где базировались носители ракет Storm Shadow
Фото: Нейросеть Шедеврум

Об этом сообщает Министерство обороны РФ. 

Также армия России поразила предприятие по производству беспилотных аппаратов в районе Чугуева в Харьковской области и несколько складов топлива для военной техники националистов в Одессе, Днепропетровске и посёлке Константиновка в Николаевской области.

Все намеченные ВКС РФ цели были поражены.

Также во Львове уничтожен дронами музей националиста Романа Шухевича.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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