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Почти 180 объектов портовой инфраструктуры уничтожены Россией на Украине

Силовые структуры

Почти 180 объектов портовой инфраструктуры на Украине уничтожены российскими дронами и ракетами.

Почти 180 объектов портовой инфраструктуры уничтожены Россией на Украине
Фото: "File:Вид на морской вокзал (Одесса).jpg" by Георгий Долгопский is licensed under CC BY-SA 3.0.

Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

"По состоянию на конец 2023 года почти 180 объектов портовой инфраструктуры были полностью или частично уничтожены", — подытожил украинский замминистра.

Сегодня Киев заявил, что в результате ночного удара армии России в Одессе уничтожен объект портовой инфраструктуры.

Ранее киевская власть заявила, что комплексы ПВО страны сбили 87 БПЛА из 90.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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