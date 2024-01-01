Почти 180 объектов портовой инфраструктуры на Украине уничтожены российскими дронами и ракетами.
Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков.
"По состоянию на конец 2023 года почти 180 объектов портовой инфраструктуры были полностью или частично уничтожены", — подытожил украинский замминистра.
Сегодня Киев заявил, что в результате ночного удара армии России в Одессе уничтожен объект портовой инфраструктуры.
Ранее киевская власть заявила, что комплексы ПВО страны сбили 87 БПЛА из 90.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.