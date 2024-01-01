Раненый боец российской армии пинком отразил удар бомбы ВСУ, пытавшейся убить его и однополчан.
Уникальное видео предоставляют военные корреспонденты "Русской Весны".
При подлёте бомбы с беспилотника русский солдат ударом ноги отбросил её на несколько метров, где она взорвалась, не причинив никому вреда.
"Такого мы ещё не видели", — удивляются даже украинские националисты, первыми опубликовавшие это видео.
Ране украинские источники подтвердили отступление армии Украины на Запорожском фронте.
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