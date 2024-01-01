Уникальное видео: раненый российский боец пинком отбил вражескую бомбу

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Раненый боец российской армии пинком отразил удар бомбы ВСУ, пытавшейся убить его и однополчан.

Фото: Личный архив Александра Березина

Уникальное видео предоставляют военные корреспонденты "Русской Весны".

При подлёте бомбы с беспилотника русский солдат ударом ноги отбросил её на несколько метров, где она взорвалась, не причинив никому вреда.

"Такого мы ещё не видели", — удивляются даже украинские националисты, первыми опубликовавшие это видео.

Ране украинские источники подтвердили отступление армии Украины на Запорожском фронте.