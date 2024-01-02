В Интернет попал перехват переговоров Вооружённых сил Украины.
Как информирует РИА Новости, украинские военнослужащие массово отказываются выполнять приказы и боевые задачи. Место действия — командный пункт в районе Северодонецка.
Огромные потери ВСУ приводят к тому, что боевики идут в отказ. После этого киевский режим на первый план выводит заградотряды.
Морально-психологическое состояние украинских боевиков находится на крайне низком уровне. Они не желают выполнять боевые задачи, поскольку понимают, что это приведет к их гибели.
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