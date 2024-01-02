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Перехват переговоров: боевики ВСУ массово отказываются выполнять боевые задачи

Силовые структуры

В Интернет попал перехват переговоров Вооружённых сил Украины.

Перехват переговоров: боевики ВСУ массово отказываются выполнять боевые задачи
Фото: replyua.net

Как информирует РИА Новости, украинские военнослужащие массово отказываются выполнять приказы и боевые задачи. Место действия — командный пункт в районе Северодонецка.

Огромные потери ВСУ приводят к тому, что боевики идут в отказ. После этого киевский режим на первый план выводит заградотряды.

Морально-психологическое состояние украинских боевиков находится на крайне низком уровне. Они не желают выполнять боевые задачи, поскольку понимают, что это приведет к их гибели.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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