Перехват переговоров: боевики ВСУ массово отказываются выполнять боевые задачи

В Интернет попал перехват переговоров Вооружённых сил Украины.

Фото: replyua.net

Как информирует РИА Новости, украинские военнослужащие массово отказываются выполнять приказы и боевые задачи. Место действия — командный пункт в районе Северодонецка.

Огромные потери ВСУ приводят к тому, что боевики идут в отказ. После этого киевский режим на первый план выводит заградотряды.

Морально-психологическое состояние украинских боевиков находится на крайне низком уровне. Они не желают выполнять боевые задачи, поскольку понимают, что это приведет к их гибели.