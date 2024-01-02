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Взрывы в Киеве, Винницкой, Харьковской и Кировоградской областях: ракеты долетели

0:51
Силовые структуры

Утро 2 сентября на Украине началось со взрывов. В Киеве, Харьковской и Кировоградской, Винницкой областях сейчас громко.

Взрывы в Киеве, Винницкой, Харьковской и Кировоградской областях: ракеты долетели
Фото: Telegram-канал "Политика страны"

Вдогонку пускам ракет с самолётов сообщается о запуске баллистических ракет с Белгородской области. Ракеты Х-101/555 заходят через Сумскую область.

Ракета из Житомира сменила направление и тоже летит на Киев, подтвердили украинские информресурсы.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Незалежной. Ранее в сторону Киева летело четыре ракеты.

Ракеты бьют по позициям размещения ПВО/ПРО/РЛС, по аэродрому (взлёткам/складам и ПВО). Часть ракет летит в глубокий тыл — на Западную Украину.

Полный подсчёт повреждений будет позже.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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