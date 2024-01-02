Утро 2 сентября на Украине началось со взрывов. В Киеве, Харьковской и Кировоградской, Винницкой областях сейчас громко.
Вдогонку пускам ракет с самолётов сообщается о запуске баллистических ракет с Белгородской области. Ракеты Х-101/555 заходят через Сумскую область.
Ракета из Житомира сменила направление и тоже летит на Киев, подтвердили украинские информресурсы.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Незалежной. Ранее в сторону Киева летело четыре ракеты.
Ракеты бьют по позициям размещения ПВО/ПРО/РЛС, по аэродрому (взлёткам/складам и ПВО). Часть ракет летит в глубокий тыл — на Западную Украину.
Полный подсчёт повреждений будет позже.
Вырастить богатый урожай клубники поможет простой раствор.