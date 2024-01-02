Взрывы в Киеве, Винницкой, Харьковской и Кировоградской областях: ракеты долетели

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Утро 2 сентября на Украине началось со взрывов. В Киеве, Харьковской и Кировоградской, Винницкой областях сейчас громко.

Фото: Telegram-канал "Политика страны"

Вдогонку пускам ракет с самолётов сообщается о запуске баллистических ракет с Белгородской области. Ракеты Х-101/555 заходят через Сумскую область.

Ракета из Житомира сменила направление и тоже летит на Киев, подтвердили украинские информресурсы.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Незалежной. Ранее в сторону Киева летело четыре ракеты.

Ракеты бьют по позициям размещения ПВО/ПРО/РЛС, по аэродрому (взлёткам/складам и ПВО). Часть ракет летит в глубокий тыл — на Западную Украину.

Полный подсчёт повреждений будет позже.