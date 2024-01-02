В Воронежской области после аварийного схода боеприпасов разрушены несколько зданий

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Аварийный сход боеприпаса произошёл в Воронежской области.

Фото: Скриншот из видео

После взрывов разрушены несколько зданий в Острогожском районе.

"Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется. На месте работает оперативная группа", — сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Жителей нескольких улиц н. п. Петропавловка перевозят, в максимально короткие сроки им выплатят компенсации и обеспечат новым жильём.