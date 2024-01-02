Аварийный сход боеприпаса произошёл в Воронежской области.
После взрывов разрушены несколько зданий в Острогожском районе.
"Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется. На месте работает оперативная группа", — сообщил губернатор региона Александр Гусев.
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