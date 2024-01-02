Появилась информация, что в результате российских ракетных ударов в Киеве уничтожен подземный бункер-командный пункт, где находился замглавкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного Сергей Корнеев.
Официальных данных о погибшем украинском генерале пока нет.
Также сообщается, что удары по столице Украины нанесли чувствительные потери ПВО ВСУ. Уничтожены несколько зенитно-ракетных комплексов, при попадании по промобъекту был уничтожен цех по производству беспилотников.
Украинские ресурсы пишут, что СБУ в панике закрывает каналы, публикующие информацию, которые несут хоть какую-то информацию по сегодняшнему ракетному удару ВС РФ.
Зеленский уже пожаловался, что по Украине были выпущены "сотни ракет".
Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.