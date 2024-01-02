За пять последних суток российская армия выпустила по Украине не менее 500 ракет и беспилотных аппаратов.
Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
"В последние пять дней Россия выпустила по Украине около 500 ракет и беспилотных летательных аппаратов. Это беспрецедентный уровень агрессии. Это не просто война, это попытка уничтожить Украину", — сказал Зеленский в беседе с британским премьером Риши Сунаком.
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