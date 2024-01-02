Зеленский: за пять последних суток ВС РФ выпустили по Украине 500 ракет и БПЛА

За пять последних суток российская армия выпустила по Украине не менее 500 ракет и беспилотных аппаратов.

Фото: observatornews.ro

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

"В последние пять дней Россия выпустила по Украине около 500 ракет и беспилотных летательных аппаратов. Это беспрецедентный уровень агрессии. Это не просто война, это попытка уничтожить Украину", — сказал Зеленский в беседе с британским премьером Риши Сунаком.

Все погибшие мирные жители Белгорода будут отомщены — кто посеет ветер, тот пожнёт бурю, комментируют ситуацию военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Ранее сообщалось, кто и когда ликвидирует президента Зеленского.