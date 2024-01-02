США разрешили Киеву наносить дальние удары из РСЗО HIMARS

Вашингтон разрешил Вооружённым силам Украины наносить дальние удары из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Фото: polskieradio.pl

Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua"

"ВСУ отныне могут самостоятельно выбирать дальность ударов с помощью американской РСЗО HIMARS", — заявила американский посол на Украине Бриджит Бринк.

По её словам, в ближайшее время Соединённые Штаты передадут Украине несколько дополнительных расчётов.

Украинское СМИ не подтвердило, что Министерство обороны США поставит ВСУ снаряды с дальностью 160 км. Хотя последние события показывают, что эти боеприпасы уже находятся в руках боевиков.