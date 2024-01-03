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По информации, предатель Максим Кузьминов, угнавший вертолёт, дождался возмездия

Силовые структуры

По явились данные, что предатель Максим Кузьминов, угнавший вертолёт РФ и избавившийся от сослуживцев, дождался возмездия.

По информации, предатель Максим Кузьминов, угнавший вертолёт, дождался возмездия
Фото: Telegram-канал издания RT

Об этом сообщает "Царьград".

В беседе с телеканалом лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что российский спецназ, похоже, уже наказал предателя.

"Российский лётчик, который перелетел и застрелил своих товарищей… по нему передали информацию, что нашим спецназом он наказан, такая информация прошла", — отметил экс-сенатор.

При этом он подчеркнул, что данная информация требует проверки, а официальных комментариев от российских спецслужб пока не поступало.

Напомним, капитан Воздушно-космических сил РФ Кузьминов угнал вертолёт и погубил двух членов экипажа, которые отказались перейти на сторону ВСУ. Есть версии, что предатель даже сам их убил.

Офицеры спецназа ГРУ России позже сообщили военкору Сергею Зенину, что приказ по Кузьминову "получен", и его выполнение — "вопрос времени".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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