В результате обмена 248 российских бойцов возвращены из украинского плена

Сегодня, 3 января, 248 российских военнослужащих вернулись из плена.

Фото: ianed.ru

Об этом сообщает Министерство обороны России, отмечая, что обмен произошёл благодаря посредничеству ОАЭ.

"В результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 наших военнослужащих", — подчеркнули в военном ведомстве.

Самолёты военно-транспортной авиации ВКС РФ их доставили для лечения и реабилитации в медучреждения Минобороны РФ. Всем освобожденным российским солдатам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Украинцы сообщают о возвращении двухсот боевиков ВСУ и их пособников.