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В результате обмена 248 российских бойцов возвращены из украинского плена

Силовые структуры

Сегодня, 3 января, 248 российских военнослужащих вернулись из плена.

В результате обмена 248 российских бойцов возвращены из украинского плена
Фото: ianed.ru

Об этом сообщает Министерство обороны России, отмечая, что обмен произошёл благодаря посредничеству ОАЭ.

"В результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 наших военнослужащих", — подчеркнули в военном ведомстве.

Самолёты военно-транспортной авиации ВКС РФ их доставили для лечения и реабилитации в медучреждения Минобороны РФ. Всем освобожденным российским солдатам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Украинцы сообщают о возвращении двухсот боевиков ВСУ и их пособников.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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