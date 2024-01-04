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Из более 13 тысяч иностранных наёмников сейчас осталось в зоне СВО лишь 1,9 тысяч

Силовые структуры

В зону специальной военной операции прибыло свыше 13 тысяч наёмников. Воюет на стороне Киева сейчас лишь 1,9 тыс. боевиков — остальные либо уничтожены, либо сбежали.

Из более 13 тысяч иностранных наёмников сейчас осталось в зоне СВО лишь 1,9 тысяч
Фото: https://news.sky.com/

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Из Европы приехало более 8 500 человек, из Азии более 1700, из Северной и Южной Америки более 2700, из Африки более 220.

Уничтожены около 5600 боевиков, сбежали более 5600, а сейчас воюют только 1900 наёмников.

Партнёры Украины поставили ВСУ более 1600 единиц артиллерийского и ракетного вооружения, более 200 единиц зенитно-ракетных комплексов, более 5 220 единиц бронетанкового вооружения, свыше 23 000 беспилотников, подчёркивает ведомство.

Пленные американские наемники рассказали об украинской армии и пропаганде
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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