Из более 13 тысяч иностранных наёмников сейчас осталось в зоне СВО лишь 1,9 тысяч

В зону специальной военной операции прибыло свыше 13 тысяч наёмников. Воюет на стороне Киева сейчас лишь 1,9 тыс. боевиков — остальные либо уничтожены, либо сбежали.

Фото: https://news.sky.com/

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Из Европы приехало более 8 500 человек, из Азии более 1700, из Северной и Южной Америки более 2700, из Африки более 220.

Уничтожены около 5600 боевиков, сбежали более 5600, а сейчас воюют только 1900 наёмников.

Партнёры Украины поставили ВСУ более 1600 единиц артиллерийского и ракетного вооружения, более 200 единиц зенитно-ракетных комплексов, более 5 220 единиц бронетанкового вооружения, свыше 23 000 беспилотников, подчёркивает ведомство.