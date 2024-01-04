В зону специальной военной операции прибыло свыше 13 тысяч наёмников. Воюет на стороне Киева сейчас лишь 1,9 тыс. боевиков — остальные либо уничтожены, либо сбежали.
Об этом сообщает Министерство обороны России.
Из Европы приехало более 8 500 человек, из Азии более 1700, из Северной и Южной Америки более 2700, из Африки более 220.
Уничтожены около 5600 боевиков, сбежали более 5600, а сейчас воюют только 1900 наёмников.
Партнёры Украины поставили ВСУ более 1600 единиц артиллерийского и ракетного вооружения, более 200 единиц зенитно-ракетных комплексов, более 5 220 единиц бронетанкового вооружения, свыше 23 000 беспилотников, подчёркивает ведомство.
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