Российские войска в последние недели получили от Северной Кореи десятки баллистических ракет и уже готовится получить их из Ирана.
Об этом сообщает издание Wall Street Journal.
По словам авторов, весной Кремль может закупить у Ирана баллистических ракет малой дальности. Это расширит возможности ВС РФ по нанесению ударов по украинской военной инфраструктуре.
В ноябре о поставках России таких ракет от КНДР заявляла южнокорейская разведка.
Ранее Пхеньян передал Москве более миллиона артснарядов в обмен на помощь России в запуске в космос спутника-шпиона, подытожили в издании.
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