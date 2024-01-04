WSJ: РФ в последние дни получила от КНДР десятки ракет и ещё получит их у Ирана

Российские войска в последние недели получили от Северной Кореи десятки баллистических ракет и уже готовится получить их из Ирана.

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Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

По словам авторов, весной Кремль может закупить у Ирана баллистических ракет малой дальности. Это расширит возможности ВС РФ по нанесению ударов по украинской военной инфраструктуре.

В ноябре о поставках России таких ракет от КНДР заявляла южнокорейская разведка.

Ранее Пхеньян передал Москве более миллиона артснарядов в обмен на помощь России в запуске в космос спутника-шпиона, подытожили в издании.