Бригада "Север-V" российской армии наступает у Богдановки, уничтожая укрепления Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Опубликовано видео, как на северном фланге города Артёмовска, у населённого пункта Богдановка военнослужащие Добровольческого корпуса уничтожают пункты управления и блиндажи националистов.
На видео: бойцы бригады "Север-V" вскрывают блиндаж. Также на кадрах попавшие под удар столбы с видеокамерой и усилителями связи.
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