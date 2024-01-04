Бригада "Север-V" наступает у Богдановки, уничтожая укрепления ВСУ

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бригада "Север-V" российской армии наступает у Богдановки, уничтожая укрепления Вооружённых сил Украины.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Опубликовано видео, как на северном фланге города Артёмовска, у населённого пункта Богдановка военнослужащие Добровольческого корпуса уничтожают пункты управления и блиндажи националистов.

На видео: бойцы бригады "Север-V" вскрывают блиндаж. Также на кадрах попавшие под удар столбы с видеокамерой и усилителями связи.