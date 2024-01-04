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Взрывы над Крымом: группы ударных БПЛА летят из Одессы, в небе — разведчик НАТО

0:35
Силовые структуры

Украинская армия из района Одессы запустила на полуостров Крым группы ударных беспилотников.

Взрывы над Крымом: группы ударных БПЛА летят из Одессы, в небе — разведчик НАТО
Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/rare-russian-variant-of-bm-21-grad-appears-to-be-guarding-sevastopol-bay

Местные информресурсы сообщили о взрывах в Сакском районе, по всей вероятности, сбит ударный БПЛА. Очевидцы сняли пролёт беспилотника из Одесской области.

Сообщается, что дроны летят несколькими группами, одна около 21:00 по МСК прошла в районе Одессы и находится в пути.

Американский разведывательный самолёт Boeing P-8A Poseidon на данный момент наблюдает за регионом из неба Румынии.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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