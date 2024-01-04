Взрывы над Крымом: группы ударных БПЛА летят из Одессы, в небе — разведчик НАТО

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия из района Одессы запустила на полуостров Крым группы ударных беспилотников.

Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/rare-russian-variant-of-bm-21-grad-appears-to-be-guarding-sevastopol-bay

Местные информресурсы сообщили о взрывах в Сакском районе, по всей вероятности, сбит ударный БПЛА. Очевидцы сняли пролёт беспилотника из Одесской области.

Сообщается, что дроны летят несколькими группами, одна около 21:00 по МСК прошла в районе Одессы и находится в пути.

Американский разведывательный самолёт Boeing P-8A Poseidon на данный момент наблюдает за регионом из неба Румынии.