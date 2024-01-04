Украинская армия из района Одессы запустила на полуостров Крым группы ударных беспилотников.
Местные информресурсы сообщили о взрывах в Сакском районе, по всей вероятности, сбит ударный БПЛА. Очевидцы сняли пролёт беспилотника из Одесской области.
Сообщается, что дроны летят несколькими группами, одна около 21:00 по МСК прошла в районе Одессы и находится в пути.
Американский разведывательный самолёт Boeing P-8A Poseidon на данный момент наблюдает за регионом из неба Румынии.
Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.