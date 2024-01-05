В Welt заявили, что ВС РФ перехватили инициативу на фронте

ВС РФ оказывают сильное давление на украинскую армию. Они уже перехватили инициативу на фронте, соответствующее заявление сделал журналист Кристоф Ваннер в интервью немецкому Welt.

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Веннер отметил, что ВС РФ продвигается вглубь территории, и теперь российские войска остановить всё сложнее.

"Важный пункт заключается в том, что русские перехватили инициативу в этих позиционных боях", — добавил Ваннер.

Ранее сообщалось о том, что военную помощь Киеву оказывают 54 страны, они потратили более 203 млрд долларов. Армия России воюет не с Украиной а с мощным блоком, состоящим из более 50-ти государств. Участие в конфликте на Украине иностранцев ярко показали в МО РФ.