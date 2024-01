ВС РФ оказывают сильное давление на украинскую армию. Они уже перехватили инициативу на фронте, соответствующее заявление сделал журналист Кристоф Ваннер в интервью немецкому Welt.

Фото: Мацква.ру is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.