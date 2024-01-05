В аэропорту Перьми нашли гранату

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

В пермском аэропорту было обнаружено взрывное устройство. Работники были выведен из здания. Граната отправлена на экспертизу, информирует Telegram-канал Mash.

Фото: openverse by pat00139 is licensed under CC BY 2.0

Рентгенотелевизионные приборы обнаружили предмет на складе в Большом Савино. В дальнейшем, как сообщает Mash, после проверок, гранты оказались муляжами.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал, сотрудники обнаружили взрывное устройство для гранатомета ВОГ-25, а также патрон с пробитым капсюлем.

Предметы, обнаруженные во время обыска, проходят экспертизу.

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