Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда "Дома-2" Виктория Боня похвасталась успехами 11-летней дочери в верховой езде
Жестко или мягко?: водителям назвали лучшую подвеску для автомобиля
5 лучших скрабов для идеально гладкой кожи тела
Творожные ватрушки с фруктами к чаю: сочные, нежные и готовятся в два счёта
Британскому флоту не хватает моряков
5 неисправностей, при которых автолюбителю лучше обращать в автосалон, и не пытаться чинить самостоятельно
Закусочные тарталетки — постная закуска отлично разнообразит праздничное меню
Когда эмоции больше не поддаются контролю: 7 быстрых и простых телесных практик, чтобы успокоиться
3 иностранных фильма, в основу которых легли произведения русской литературы

В аэропорту Перьми нашли гранату

1:05
Силовые структуры » МВД

В пермском аэропорту было обнаружено взрывное устройство. Работники были выведен из здания. Граната отправлена на экспертизу, информирует Telegram-канал Mash.

В аэропорту Перьми нашли гранату
Фото: openverse by pat00139 is licensed under CC BY 2.0

Рентгенотелевизионные приборы обнаружили предмет на складе в Большом Савино. В дальнейшем, как сообщает Mash, после проверок, гранты оказались муляжами.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал, сотрудники обнаружили взрывное устройство для гранатомета ВОГ-25, а также патрон с пробитым капсюлем.

Предметы, обнаруженные во время обыска, проходят экспертизу.

Ранее сообщалось о том, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) по ошибке пытались спастись от российских штурмовиков украинским словом. По словам военного корреспондента Влада Андрицы, в ходе штурма опорного пункта неприятеля в Марьинке украинские военнослужащие приняли штурмовиков Вооружённых сил (ВС) РФ за своих сослуживцев, в результате чего поплатились жизнью за свою ошибку.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы

Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.

Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы
Запеканка с куриной грудкой — простое блюдо на ужин
Картофельная запеканка с курицей готовится очень быстро: все домочадцы останутся довольны
"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне
Посадите рядом с малиной этих "соседей": получите щедрый урожай ягод
Началось? Россия применила новые баллистические ракеты КНДР для ударов по Украине Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Без спорта и диет: 3 способа похудеть, о которых ты не догадывалась
Прекрасное растение, которое своими паразитическими свойства убивает яблони и груши
Тля не успеет размножиться: бесплатное средство справится с ней лучше любой химии
Тля не успеет размножиться: бесплатное средство справится с ней лучше любой химии
Последние материалы
Закусочные тарталетки — постная закуска отлично разнообразит праздничное меню
Когда эмоции больше не поддаются контролю: 7 быстрых и простых телесных практик, чтобы успокоиться
3 иностранных фильма, в основу которых легли произведения русской литературы
Назло Алле Пугачёвой: Резник нашёл нужным разоблачить зарвавшуюся Вайкуле
ПВО России сбили ракету ВСУ «Нептун» над Чёрным морем
В России в 2024 году бензин увеличится в цене на 5-7%
Бюджетно и необыкновенно вкусно: лепёшки "Чуду" из творога с зеленью
Радиаторная решетка автомобиля: надо ли и нужно ли закрывать её зимой?
В Welt заявили, что ВС РФ перехватили инициативу на фронте
Топ-3 иностранных фильмов, снятых в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников