В Минобороны сообщили, что за неделю в плен сдались 13 бойцов ВСУ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

За последнюю неделю в российский плен сдались 13 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом информирует Минобороны РФ.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Среди сдавшихся восемь украинских солдат. Отмечается, что они престали бороться на купянском направлении.

Также известно, что 3 января в оборонном ведомстве заявили: Россия освободила 248 российских военнослужащих из украинского плена.

Ранее сообщалось о том, что бывший морской пехотинец и разведчик американской армии Скотт Риттер прибыл в Россию. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о прибытии гостей в Грозный. А сам Риттер первым делом посетил Российский университет спецназа.