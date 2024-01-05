За последнюю неделю в российский плен сдались 13 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом информирует Минобороны РФ.
Среди сдавшихся восемь украинских солдат. Отмечается, что они престали бороться на купянском направлении.
Также известно, что 3 января в оборонном ведомстве заявили: Россия освободила 248 российских военнослужащих из украинского плена.
Ранее сообщалось о том, что бывший морской пехотинец и разведчик американской армии Скотт Риттер прибыл в Россию. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о прибытии гостей в Грозный. А сам Риттер первым делом посетил Российский университет спецназа.
Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.