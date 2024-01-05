В ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о том, что Украина провла обстрел Горловки кассетными снарядами.
Отмечается, что ВФУ к 17:20 направило к населённому пункту Дзержинск -Горловка три снаряда калибра 155 мм.
Кроме того, ВСУ провели обстрел Макеевки и Ясиноватского района.
Ранее сообщалось о том, что ВС РФ уничтожила две пусковые установки РСЗО HIMARS при помощи которых ВСУ планировали в новогодние каникулы бить ракетами по Донецку. Высокоточными ударами поражен филиал наццентра управления космическими средствами в районе посёлка Залесцы в Хмельницкой области, который используется киевским режимом для разведки.
Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.