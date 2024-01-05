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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

0:57
Силовые структуры » Военные новости

В ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о том, что Украина провла обстрел Горловки кассетными снарядами.

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Отмечается, что ВФУ к 17:20 направило к населённому пункту Дзержинск -Горловка три снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, ВСУ провели обстрел Макеевки и Ясиноватского района.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ уничтожила две пусковые установки РСЗО HIMARS при помощи которых ВСУ планировали в новогодние каникулы бить ракетами по Донецку. Высокоточными ударами поражен филиал наццентра управления космическими средствами в районе посёлка Залесцы в Хмельницкой области, который используется киевским режимом для разведки.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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