ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

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В ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о том, что Украина провла обстрел Горловки кассетными снарядами.

Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Отмечается, что ВФУ к 17:20 направило к населённому пункту Дзержинск -Горловка три снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, ВСУ провели обстрел Макеевки и Ясиноватского района.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ уничтожила две пусковые установки РСЗО HIMARS при помощи которых ВСУ планировали в новогодние каникулы бить ракетами по Донецку. Высокоточными ударами поражен филиал наццентра управления космическими средствами в районе посёлка Залесцы в Хмельницкой области, который используется киевским режимом для разведки.