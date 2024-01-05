Экс-полковник СБУ Cтариков сообщил о нанесении массированного удара по силам ПВО ВСУ

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные мощно ударили по системе ПВО Украины. Такими данными поделился бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

По словам полковника, украинские военные базы также подверглись массированным ударам российской армии.

Стариков считает, что со стороны российских военных это была классическая схема, которая позволила им вывести из строя перегруженную систему ПВО Украины.

"Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар с целью выбить наши ракеты к зенитным ракетным комплексам, провести охоту на нашу систему противовоздушной обороны для ее уничтожения", — сказал Стариков в своём YouTube-канале.

Ранее Минобороны РФ проинформировало о нанесении одного массированного удара в сочетании с 41 групповым. Ударам, по данным ведомства, подверглись военная инфраструктура и центры принятия решения Украины.