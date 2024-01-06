Американские политики хотят разделить Украину и отдать часть России

В Соединённых Штатах политики стали понимать, что ради мира между Украиной и Россией придется разделить Незалежную.

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Об этом пишет британское издание The Daily Express.

"Политики США начинают понимать, что один из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения — это разделение Украины, позволяющее оставить президенту Путину подконтрольную РФ часть территорий", — пишет автор статьи.

По словам издания, Соединённые Штаты могут принять это решение несмотря на упорство и желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть потерянные территории.

Ранее разведка Великобритании MI-6 передала Киеву разведданные о планах России начать наступление на нескольких фронтах.