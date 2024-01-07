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Кедми: "Единственный выход армии России — дойти до Днепра"

0:58
Силовые структуры

Атаки ВСУ вглубь России будут продолжаться, если не сместить границу на запад.

Кедми: "Единственный выход армии России — дойти до Днепра"
Фото: listaj.ru

Об этом сказал бывший глава израильской спецслужбы, военный эксперт Яков Кедми.

"Неважно, чем закончится конфликт. Если Россия не добьется географического обеспечения безопасности своих территорий, они будут подвергаться обстрелам и диверсиям постоянно. Если граница между Украиной и РФ в районе Белгородской области будет такая же, как и сегодня, это будет постоянное явление. Радиус и глубина этих атак будут только увеличиваться до Москвы", — подчеркнул обозреватель.

По его словам, географическим обеспечением российской безопасности будет выход к берегам Днепра. И пока российская армия не займёт весь левый берег Украины до Кременчуга включительно, то города РФ будут находиться под огнем украинской артиллерии и ракет ВСУ, подытожил Кедми.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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