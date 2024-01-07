Атаки ВСУ вглубь России будут продолжаться, если не сместить границу на запад.
Об этом сказал бывший глава израильской спецслужбы, военный эксперт Яков Кедми.
"Неважно, чем закончится конфликт. Если Россия не добьется географического обеспечения безопасности своих территорий, они будут подвергаться обстрелам и диверсиям постоянно. Если граница между Украиной и РФ в районе Белгородской области будет такая же, как и сегодня, это будет постоянное явление. Радиус и глубина этих атак будут только увеличиваться до Москвы", — подчеркнул обозреватель.
По его словам, географическим обеспечением российской безопасности будет выход к берегам Днепра. И пока российская армия не займёт весь левый берег Украины до Кременчуга включительно, то города РФ будут находиться под огнем украинской артиллерии и ракет ВСУ, подытожил Кедми.
Для смородины полезны азотнокислый калий, зола, суперфосфат.