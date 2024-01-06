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Дмитрий Плотников

На что способен новейший ЗРПК "Панцирь-СМ": HIMARS помножим на ноль

5:42
Силовые структуры » Военные новости

В конце ушедшего года госкорпорация "Ростех" и Министерство обороны анонсировали развёртывание и применение в зоне специальной военной операции на Украине глубоко модернизированных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-СМ".

На что способен новейший ЗРПК "Панцирь-СМ": HIMARS помножим на ноль
Фото: mil.ru

ЗРПК "Панцирь-СМ" является глубокой модернизацией комплекса "Панцирь-С1". Он был впервые представлен в 2021 году и поступил на вооружение российской армии в 2022 году.

"Панцирь-СМ" имеет ряд серьёзных улучшений по сравнению с "Панцирем-С1".

Рестайлинг "Панциря"

В первую очередь, он оснащён новой многофункциональной станцией наведения, которая обеспечивает возросшие дальности обнаружения и поражения целей.

Дальность обнаружения целей увеличена до 75 км, а дальность поражения до 40 км. Это позволяет комплексу эффективно бороться с современными воздушными целями.

Кроме того, "Панцирь-СМ" получил новый тип зенитных управляемых ракет 9М133М-2. Эти ракеты имеют увеличенную скорость и дальность действия, а также повышенную эффективность поражения целей.

Комплекс "Панцирь-СМ" также оснащён новыми пушками 2А38М-2. Эти пушки имеют повышенную скорострельность и эффективность поражения целей.

"Сейчас его удалось доработать до такого уровня, что над комплексом стала очень маленькой так называемая "мёртвая воронка". Работы ведутся с целью повышения дальности обнаружения и поражения. Кроме того, разрабатываются новые модификации, которые позволяют поражать даже гиперзвуковые цели", — сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Основные отличия "Панцирь-СМ" от "Панциря-С1":

  • Новая многофункциональная РЛС с фазированной антенной решеткой (ФАР) с увеличенной дальностью обнаружения целей и точностью их сопровождения.
  • Улучшенная система управления огнем, которая позволяет одновременно обстреливать до 16 целей.
  • Новые зенитные управляемые ракеты (ЗУР) с увеличенной дальностью поражения (до 40 км).
  • Возможность применения новых боеприпасов, в том числе осколочно-фугасных снарядов для поражения малоразмерных целей.

"Панцирь-СМ" может эффективно бороться с широким спектром воздушных целей, включая:

  • Самолёты
  • Вертолёты
  • Крылатые ракеты
  • БПЛА
  • Ракеты класса "воздух-земля"
  • Ракеты класса "земля-земля".

Эти аспекты являются наиболее важными, поскольку они повышают эффективность комплекса в борьбе с современными воздушными угрозами.

Также возможно применять "Панцирь-СМ" и "Панцирь-СМ-СВ" (на гусеничном шасси) для защиты крупных населённых пунктов. Это говорит о том, что комплекс может использоваться для обеспечения ПВО гражданских объектов.

Против НАТО

"Панцирь-СМ" может эффективно противостоять современным воздушным угрозам, включая БПЛА и реактивные системы залпового огня HIMARS.

Преимущества "Панциря-СМ" в борьбе с БПЛА:

  • Увеличенная дальность обнаружения целей.
  • Улучшенная способность перехвата малоразмерных целей. Новые зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 57Э6, которые используются в составе "Панциря-СМ", обладают высокой скоростью и маневренностью, что позволяет им перехватывать БПЛА, в том числе дроны-камикадзе.
  • Возможность применения осколочно-фугасных снарядов. Кроме ЗУР, "Панцирь-СМ" также вооружён 30-мм пушкой 2А38М. Осколочно-фугасные снаряды, которые используются в этой пушке, могут эффективно уничтожать БПЛА на малых дистанциях.

Преимущества "Панциря-СМ" в борьбе с ракетами HIMARS:

  • "Панцирь-СМ" способен перехватывать ракеты HIMARS ещё в воздухе, до того, как они достигнут цели.
  • Новые ЗУР 57Э6, которые используются в составе "Панциря-СМ", обладают высокой скоростью и маневренностью, что позволяет им перехватывать ракеты HIMARS, которые маневрируют с высокими перегрузками.

В целом, "Панцирь-СМ" является эффективным средством ПВО, которое может эффективно противостоять натовским HIMARS.

Однако следует отметить, что эффективность "Панциря-СМ" в борьбе с БПЛА и ракетами HIMARS зависит от ряда факторов, включая:

  • Расположение "Панциря-СМ". "Панцирь-СМ" должен быть расположен таким образом, чтобы обеспечить ему максимальный обзор пространства. Это позволит ему своевременно обнаруживать БПЛА и ракеты HIMARS.
  • Эффективность радиоэлектронного противодействия. БПЛА и ракеты HIMARS могут оснащаться средствами радиоэлектронного противодействия (РЭП), которые могут затруднять обнаружение и перехват этих целей. "Панцирь-СМ" оснащён средствами РЭП, которые позволяют ему противостоять РЭП противника.
  • Эффективность работы расчёта. От профессионализма расчёта "Панциря-СМ" зависит его способность своевременно обнаружить, опознать и перехватить цели.

Комплекс "Панцирь-СМ" сегодня справедливо является одним из самых современных и эффективных зенитных комплексов в мире, способный эффективно противостоять широкому спектру средств воздушного нападения.

В зону СВО поступила партия модернизированных ЗРПК "Панцирь-СМ"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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