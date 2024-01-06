В конце ушедшего года госкорпорация "Ростех" и Министерство обороны анонсировали развёртывание и применение в зоне специальной военной операции на Украине глубоко модернизированных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-СМ".
ЗРПК "Панцирь-СМ" является глубокой модернизацией комплекса "Панцирь-С1". Он был впервые представлен в 2021 году и поступил на вооружение российской армии в 2022 году.
"Панцирь-СМ" имеет ряд серьёзных улучшений по сравнению с "Панцирем-С1".
В первую очередь, он оснащён новой многофункциональной станцией наведения, которая обеспечивает возросшие дальности обнаружения и поражения целей.
Дальность обнаружения целей увеличена до 75 км, а дальность поражения до 40 км. Это позволяет комплексу эффективно бороться с современными воздушными целями.
Кроме того, "Панцирь-СМ" получил новый тип зенитных управляемых ракет 9М133М-2. Эти ракеты имеют увеличенную скорость и дальность действия, а также повышенную эффективность поражения целей.
Комплекс "Панцирь-СМ" также оснащён новыми пушками 2А38М-2. Эти пушки имеют повышенную скорострельность и эффективность поражения целей.
"Сейчас его удалось доработать до такого уровня, что над комплексом стала очень маленькой так называемая "мёртвая воронка". Работы ведутся с целью повышения дальности обнаружения и поражения. Кроме того, разрабатываются новые модификации, которые позволяют поражать даже гиперзвуковые цели", — сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Основные отличия "Панцирь-СМ" от "Панциря-С1":
"Панцирь-СМ" может эффективно бороться с широким спектром воздушных целей, включая:
Эти аспекты являются наиболее важными, поскольку они повышают эффективность комплекса в борьбе с современными воздушными угрозами.
Также возможно применять "Панцирь-СМ" и "Панцирь-СМ-СВ" (на гусеничном шасси) для защиты крупных населённых пунктов. Это говорит о том, что комплекс может использоваться для обеспечения ПВО гражданских объектов.
"Панцирь-СМ" может эффективно противостоять современным воздушным угрозам, включая БПЛА и реактивные системы залпового огня HIMARS.
Преимущества "Панциря-СМ" в борьбе с БПЛА:
Преимущества "Панциря-СМ" в борьбе с ракетами HIMARS:
В целом, "Панцирь-СМ" является эффективным средством ПВО, которое может эффективно противостоять натовским HIMARS.
Однако следует отметить, что эффективность "Панциря-СМ" в борьбе с БПЛА и ракетами HIMARS зависит от ряда факторов, включая:
Комплекс "Панцирь-СМ" сегодня справедливо является одним из самых современных и эффективных зенитных комплексов в мире, способный эффективно противостоять широкому спектру средств воздушного нападения.
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