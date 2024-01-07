Кедми: "У Украины нет шансов на новое успешное наступление"

У Вооружённых сил Украины нет никаких шансов на новое успешное контрнаступление.

Фото: https://discover24.ru/2021/03/yakov-kedmi-ssha-ne-budut-voevat-s-rossiey-kitaem-i-blizhnim-vostokom/

Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

"Соотношение сил в отношении России всё больше и больше увеличивается. За прошлый год Россия поставила на украинский театр военных действий 1,5 тыс. танков, частично новых, частично обновлённых", — отмечает обозреватель.

По его словам, российские войска готовятся к масштабным сдвигам на линии боевого соприкосновения.

Ракетные массовые атаки в последние дни декабря по количеству и ущербу были неслыханными, а теперь могут стать постоянными. Итогом этого будет ослабление военного потенциала ВСУ, подытожил Кедми.