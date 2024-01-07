У Вооружённых сил Украины нет никаких шансов на новое успешное контрнаступление.
Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.
"Соотношение сил в отношении России всё больше и больше увеличивается. За прошлый год Россия поставила на украинский театр военных действий 1,5 тыс. танков, частично новых, частично обновлённых", — отмечает обозреватель.
По его словам, российские войска готовятся к масштабным сдвигам на линии боевого соприкосновения.
Ракетные массовые атаки в последние дни декабря по количеству и ущербу были неслыханными, а теперь могут стать постоянными. Итогом этого будет ослабление военного потенциала ВСУ, подытожил Кедми.
Осенью многие водители отказываются прогревать двигатель перед началом движения.