Украина от российского ракетного удара потеряла те предприятия, на которых скорее всего могли производиться наиболее современные и мощные ракеты в стране.
Об этом сообщил бывший глава ССО Вооружённых сил Украины генерал Сергей Кривонос.
"Власть "сливает" данные о предприятиях, которые были способны выпускать мощнейшее оружие", — отметил националист.
Ответственности за ущерб, нанесённый данным предприятиям, никто не несёт жалуется генерал. Чиновники в Киеве думают только о том, как удержаться в кабинетах, выигрывая на очередных выборах.
Ранее сообщалось, что под Киевом от побоев скончался насильно мобилизованный сотрудниками ТЦК.
Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: будут два концерта в честь Рождества.