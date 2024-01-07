Украина от ракет РФ потеряла предприятия, где производили самые мощные ракеты

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина от российского ракетного удара потеряла те предприятия, на которых скорее всего могли производиться наиболее современные и мощные ракеты в стране.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/43871

Об этом сообщил бывший глава ССО Вооружённых сил Украины генерал Сергей Кривонос.

"Власть "сливает" данные о предприятиях, которые были способны выпускать мощнейшее оружие", — отметил националист.

Ответственности за ущерб, нанесённый данным предприятиям, никто не несёт жалуется генерал. Чиновники в Киеве думают только о том, как удержаться в кабинетах, выигрывая на очередных выборах.

Ранее сообщалось, что под Киевом от побоев скончался насильно мобилизованный сотрудниками ТЦК.