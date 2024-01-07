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Украина от ракет РФ потеряла предприятия, где производили самые мощные ракеты

0:45
Силовые структуры

Украина от российского ракетного удара потеряла те предприятия, на которых скорее всего могли производиться наиболее современные и мощные ракеты в стране.

Украина от ракет РФ потеряла предприятия, где производили самые мощные ракеты
Фото: https://t.me/RVvoenkor/43871

Об этом сообщил бывший глава ССО Вооружённых сил Украины генерал Сергей Кривонос.

"Власть "сливает" данные о предприятиях, которые были способны выпускать мощнейшее оружие", — отметил националист.

Ответственности за ущерб, нанесённый данным предприятиям, никто не несёт жалуется генерал. Чиновники в Киеве думают только о том, как удержаться в кабинетах, выигрывая на очередных выборах.

Ранее сообщалось, что под Киевом от побоев скончался насильно мобилизованный сотрудниками ТЦК.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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